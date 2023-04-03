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20:14 03.04.2023

Наєв про перевірку бойової готовності ЗС Білорусі: Ми повністю володіємо інформацією про переміщення озброєння і техніки

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Наєв про перевірку бойової готовності ЗС Білорусі: Ми повністю володіємо інформацією про переміщення озброєння і техніки

Українські сили повністю володіють інформацією про переміщення озброєння і військової техніки в рамках перевірки бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь, повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Наша розвідка здійснює моніторинг ситуації, яка пов'язана з перевіркою бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь. Ми володіємо повністю інформацією про переміщення озброєння і військової техніки в рамках зазначеної перевірки", йдеться в повідомленні.

Він наголосив, що Сили оборони в північній зоні перебувають у постійній бойовій готовності і завжди готові до адекватного реагування.

Раніше в Міноборони Білорусі заявили, що почали перевірку бойової готовності Збройних сил країни. Під час перевірки Білоруссю пересуватиметься військова техніка, можливе тимчасове обмеження руху для цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

 

 

 

Теги: #білорусь #наєв

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