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19:16 03.04.2023

Польща змінила правила ввезення тварин з України

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Польща змінила правила ввезення тварин з України

Польща з 27 березня змінила правила ввезення домашніх тварин з України, повідомляє пресслужба Головної ветеринарної інспекції країни.

Зазначається, що згідно з новими правилами ввезення тварин до Польщі, переміщувані тварини мають відповідати вимогам законодавства Європейського Союзу.

Зокрема собаки, коти і тхори, відповідно до стандартної процедури, зможуть супроводжувати мандрівників, якщо тварина була правильно позначена мікрочипом, щеплена від сказу, і щеплення все ще дійсне, має поточний серологічний тест для визначення титру антитіл проти сказу, а також має довідку про стан здоров'я згідно зі зразком, встановленим законодавством ЄС, або, у визначених випадках, дійсний паспорт, виданий в одній із країн-членів ЄС.

"З метою полегшення переміщення в межах ЄС, до подальшого повідомлення, польські служби не вимагатимуть 90-денного періоду очікування від дати забору зразка крові для перевірки титру антитіл проти сказу в сироватці крові, якщо результат тесту є задовільним (>0,5 МО/мл) та зазначений у свідоцтві про стан здоров'я тварини", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що в довідці про стан здоров'я тварини український офіційний ветеринарний лікар має перекреслити відповідне засвідчення про 90-денний період очікування, поставивши на полях перекресленого засвідчення свій підпис і печатку з ім'ям.

"До довідки про стан здоров'я обов'язково додається документація про проходження обстеження", - підсумували в інспекції.

 

Теги: #польща #тварини #ввезення

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