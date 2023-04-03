Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи в Чернігові

Під час робочої поїздки на Чернігівщину в понеділок президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, яка вже вдруге від початку повномасштабної агресії відвідує Україну.

Як повідомляє пресслужба глави держави, генсек Ради Європи разом із Зеленським побувала в селі Ягідному, де оглянула зруйновану російськими військами інфраструктуру та житлові будинки, а також школу, де окупанти тримали місцеве населення.

"На прикладі цієї школи ви побачили справжній концентраційний табір і ті жахливі наслідки, які принесла російська агресія українцям – від немовлят до людей літнього віку", - наголосив український президент.

Зазначається, що під час зустрічі співрозмовники детально обговорили роботу на міжнародному юридичному фронті щодо притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії проти України, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Сторони також приділили увагу заходам, що вживаються з метою створення реєстру збитків, завданих російською агресією, та повноцінного компенсаційного механізму, зокрема в контексті підготовки до саміту глав держав та урядів країн Ради Європи в Рейк'явіку.

Зеленський окремо закликав Раду Європи докласти всіх можливих зусиль, щоб зупинити незаконну депортацію Росією громадян України з тимчасово окупованих районів і зон бойових дій та спільно з іншими міжнародними партнерами забезпечити повернення протиправно депортованих українців, насамперед дітей.

Президент також привітав нещодавнє ухвалення Плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки "Стійкість, відновлення та реконструкція" й висловив сподівання на його успішну реалізацію.