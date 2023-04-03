Події

17:05 03.04.2023

Сирський: Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками про взяття Бахмуту

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Сирський: Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими фейками про взяття Бахмуту

Ворог слабшає і намагається прикрити свої провали новими і новими фейками про взяття Бахмуту, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Постійно працюю з підрозділами, які виконують завдання на самих гарячих точках передової. Зустрівся з солдатами і командирами, що зруйнували міф про непереможність "вагнерівців" та російських десантників", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Але, як зазначає Сирський, "правда в тому що вдала робота Збройних сил України спростовує всі старання російських пропагандистів. Від того, що кожен воїн робить просто зараз на своїй ділянці фронту, у своїх окопах на передовій, залежить рух вперед всієї нашої армії", - написав він

"Ми їх здолаємо. Бо це наша земля. А Бахмут - це Україна", - впевнений командувач Сухопутних військ ЗСУ.

 

Теги: #зсу #бахмут #сирський

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