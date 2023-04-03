Події

14:35 03.04.2023

Волонтери ТЧХУ допомогли в ліквідації наслідків пожежі в житловому будинку Кривого Рогу

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Волонтери ТЧХУ допомогли в ліквідації наслідків пожежі в житловому будинку Кривого Рогу

Загін швидкого реагування Товариства Червоного хреста України (ТЧХУ) допомагав ліквідовувати наслідки пожежі в багатоповерховому будинку в Кривому Розі Дніпропетровської області в понеділок.

"У Кривому Розі загін швидкого реагування Червоного Хреста України працював на місці ліквідації наслідків пожежі в багатоповерхівці", - повідомило ТЧХУ на своїй сторінці у фейсбуці.

Волонтери загону швидкого реагування Криворізької організації ТЧХУ оперативно прибули на місце події та надавали першу допомогу постраждалим, допомагали рятувальникам.

Як повідомляла пресслужба ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області, 3 квітня на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку в Кривому Розі стався вибух газоповітряної суміші, після чого виникла пожежа на загальній площі 70 кв. м, яку ліквідували о 8:12. Унаслідок вибуху частково зруйновано міжкімнатні перегородки, вибито шибки у вікнах одного під'їзду. Руйнувань тримальних конструкцій не виявлено. Співробітники ДСНС врятували 10 осіб, із них чотирьох - за допомогою спеціальної техніки та шістьох осіб через сходові клітки.

За оперативною інформацією екстреної медичної допомоги, постраждали 10 осіб, зокрема одна дитина. Госпіталізовано трьох людей.

Теги: #кривий_ріг #тчху

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