Пілотний проєкт соціального житла для маріупольців у рамках проєкту #яМаріупольЖитло буде відкрито у Дніпрі у квітні

Розпочато реалізацію проєкту соціального житла для маріупольців, який отримав назву #яМаріупольЖитло, перший його етап - реконструйований гуртожиток у Дніпрі, відкриття у квітні 2023 року, повідомила директор із комунікацій у System Capital Management Наталія Ємченко.

Як повідомила вона у соцмережі Фейсбук, мета проєкту #яМаріупольЖитло - надати найбільш незахищеним сім'ям з Маріуполя тимчасове соціальне житло.

"Загалом у периметрі 2023-го та 2024 року йдеться про мінімум 1220 квартир/кімнат – це ті, на які місто вже отримало заяви і які вже по суті стоять у черзі. Формат цього житла – сімейні гуртожитки, які створюються за рахунок повної модернізації порожніх гуртожитків Міністерства освіти і науки, молоді та спорту", - повідомила Ємченко.

Модернізація та реконструкція цих гуртожитків відбувається з урахуванням тепломодернізації, вимог безбар'єрності та потреб майбутніх мешканців. Вона навела приклад: у гуртожитку обладнано коворкінг, дитячу кімнату та на кожному поверсі – великі спільні вітальні кімнати, в яких можна грати, вчитися, читати, разом дивитися фільми.

"Перший, пілотний гуртожиток уже готовий до відкриття у Дніпрі. 35 квартир, 127 осіб, майже половина з них діти. У квітні 35 сімей отримають ключі від цих нових приміщень, і ми сподіваємося, що їм тут буде добре. Фонд Ріната Ахметова – партнер цього пілота, ми взяли на себе забезпечення зон спільного користування (техніка для кухонь, комп'ютери для коворкінгу, іграшки для дитячих кімнат, меблі для холу). Оскільки результатами пілота ми дуже задоволені, обговорюватимемо з Маріупольською міськрадою можливе партнерство щодо наступних черг цього проєкту", - написала Ємченко.

Пілотний проєкт реалізовано за підтримки Офісу Президента України, Донецької військової адміністрації, Міністерства освіти, Міністерства молоді та спорту України та низки міжнародних та українських партнерів (зокрема групи ДТЕК).

Вона повідомила, що в планах до кінця 2024 року три черги проєкту #яМаріупольЖитло, загалом це 1220 кімнат/квартир приблизно для 4 тис. найнезахищеніших маріупільців.

Вже восени 2023 року у Дніпрі буде реконструйовано гуртожитки Українського державного університету науки та технологій (4 поверхи, 5,2 тис.кв.м, 216 кімнат) та Дніпровського нацуніверситету (9 поверхів, 7 тис.кв.м, 117 кімнат).

Повідомляється, що головний партнер у реконструкції цих гуртожитків – уряд Франції та Міжнародна організація Міграції.

"Вже підтверджено фінансування, у квітні зробимо великий анонс", - повідомила Ємченко.

Друга черга – Чернівці та Івано-Франківськ. У Чернівцях буде реконструйовано будівлю гуртожитку нацуніверситету (3 поверхи, 65 кімнат) та Старожинецького лісового коледжу (5 поверхів, 38 квартир). В Івано-Франківську під тимчасове житло для ВПО буде переобладнано будівлю Дністровського басейнового управління водних ресурсів (4 поверхи, 35 квартир). Термін реалізації осінь 2023 року – зима 2024 року. Загалом це дасть житло понад 500 особам. Партнери у фінансуванні реконструкції другої черги – Французький уряд, Міжнародна організація Міграції та USAID

"Третя черга – на стадії переговорів – Запоріжжя, Кропивницький, Львів. Скоріш за все – вже весна 2024 року. 383 сім'ї, 1220 осіб. Попередньо партнери щодо фінансування реконструкції третьої черги – Європейський інвестиційний банк та Держфонд розвитку регіонів", - повідомила Ємченко.