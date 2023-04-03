Стартувала реєстрація учасників НМТ-2023

Реєстрація учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) стартувала 3 квітня і триватиме до 3 травня 2023 року.

"Український центр підготував демонстраційні варіанти тестів із усіх предметів. Ця інформація допоможе під час вибору предмета додаткового блоку", - ідеться в повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що якщо замість повідомлення про успішну реєстрацію та можливість сформувати сертифікат у персональному кабінеті буде запис про необхідність виправити недоліки, потрібно якнайшвидше це зробити.

"Для всіх охочих зареєструватися на НМТ підготовлено відеоінструкцію, у якій вступники дізнаються про те, на що варто зважати під час реєстрації, щоб за сім днів мати змогу сформувати в персональному кабінеті сертифікат учасника НМТ 2023 року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ відбуватиметься з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики, англійської, французької, іспанської та німецької мов, біології, хімії та з історії України.