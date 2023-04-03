Заступник глави МЗС Угорщини відвідав Ужгород у рамках робочого візиту

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Модьор у неділю прибув із робочим візитом до Закарпатської області України, повідомив голова обласної військової адміністрації Віктор Микита.

"Під час робочого візиту заступника міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини, парламентського державного секретаря Левенте Модьора на Закарпаття провели двосторонню розмову, яка була відвертою і конструктивною. Подякував за те, що уряд Угорщини підтримав пакет санкцій ЄС проти Росії, а країна зафіксувала чітку позицію щодо необхідності безальтернативного виведення путінських військ з української території", - написав Микита у фейсбуці.

Він також відзначив виступ Модьора в парламенті Угорщини на підтримку України.

"Це був знаковий меседж, який почула вся країна", - наголосив Микита.

Сторони обговорили питання національних спільнот, яке активно використовується російською пропагандою для спекуляцій.

"Жодних утисків немає, держава дбає про представників усіх нацспільнот, які проживають на Закарпатті, вони представлені на всіх рівнях та мають повну підтримку від влади на місцях. На цьому публічно наголосили представники угорської громади. Така сама позиція і в румунської громади Закарпаття", - наголосив Микита.

Угорське видання Оrigo також повідомило, що в рамках візиту Модьор передав Україні партію гуманітарної допомоги: шість автобусів від міста Веспрем із 14 обіцяних. Зазначається, що один із них залишиться на Закарпатті, а решту передадуть іншим регіонам України.

Модьор наголосив, що Угорщина надає Україні значну гуманітарну допомогу, "незважаючи на враження, яке намагаються створити деякі елементи".