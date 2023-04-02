Події

20:22 02.04.2023

Настане день, коли останній окупант втече або буде вбитий на Донеччині, Луганщині та на півдні

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Настане день, коли останній окупант втече або буде вбитий на Донеччині, Луганщині та на півдні

2 квітня ми відзначаємо річницю визволення нашої Київщини від рашистської армії, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"2 квітня з території Київської області втік останній окупант. Буде такий день, коли ми скажемо: останній окупант утік або вбитий на Донеччині, на Луганщині, на Херсонщині й на всьому нашому півдні. Вільним і знову безпечним буде й Крим. Україна поверне все своє", - сказав він.

За його словами, "наступний тиждень буде особливо вагомим для нашого захисту, для нашого руху до перемоги. Уже готуємося до запланованих подій і рішень".

"Головне зараз – берегти нашу єдність, дбати про наших захисників, захисниць, допомагати одне одному й державі", - зазначив Зеленський.

 

 

Теги: #перемога #зеленський #окупанти

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