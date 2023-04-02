Уже 21 країна світу підтвердила проведення основної сесії НМТ для українців

Уже 21 країна світу підтвердила можливість участі українців в основній сесії національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомляє Верховна Рада з посиланням на першого заступника голови парламентського комітету гуманітарної та інформаційної політики Ірину Констанкевич.

Основну сесію НМТ можна буде скласти в таких країнах: Австрія, Азербайджан, Болгарія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, США, Фінляндія, Франція, Чехія та Швеція.

Також учні, які потребують участі в додатковій сесії, зможуть скласти тест в Іспанії, Італії, Німеччині, Польщі та Чехії.

Якщо з'явиться зручніша для учасника локація, до 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані та обрати ближчий до місцезнаходження населений пункт. Інформацію про нові локації буде оприлюднено на сайті УЦОЯО.