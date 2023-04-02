Події

13:12 02.04.2023

Понад тисячу поліцейських і пожежників поранено під час протестів у Франції за останні два тижні - міністр

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Понад тисячу поліцейських і пожежників поранено під час протестів у Франції за останні два тижні - міністр

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що з 16 березня - від дня рішення уряду про проведення пенсійної реформи - під час акцій протесту 1093 поліцейські, жандарми і пожежники-рятувальники дістали поранень.

"Було також 2579 навмисних підпалів і 316 нападів на державні будівлі", - повідомив глава МВС в інтерв'ю газеті Le Journal du dimanche.

Він також повідомив, що в органах правопорядку за підсумками дій під час протестів триває 36 внутрішніх розслідувань у поліції, і 2 - у жандармерії у зв'язку з підозрами про "поліцейське насильство". Міністр запевнив, що у нього "ніколи не здригнеться рука щодо тих, хто зганьбив свою уніформу". У зв'язку з цим Дарманен нагадав, що 2021 року було покарано 111 поліцейських і жандармів за "непропорційне застосування сили".

Уряд 16 березня ухвалив рішення провести пенсійну реформу, що передбачає підвищення віку виходу на пенсію з 62 до 64 років, в обхід голосування в Національних зборах, використовуючи конституційну статтю 49.3. Опозиційні фракції нижньої палати парламенту висунули 20 березня два вотуми недовіри уряду. Обидва рази їм не вдалося набрати потрібної кількості голосів.

Таким чином реформа була ухвалена. Після цього почалися масові протести французів, які зазвичай супроводжувалися заворушеннями, що влаштовували радикали і хулігани, які приєдналися до організованих маніфестацій.

Теги: #франція #постраждалі #протести

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