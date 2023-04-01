Події

20:19 01.04.2023

Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій

1 хв читати
Головування Росії в Радбезі ООН доводить повне банкрутство міжнародних інституцій

Президент України Володимир Зеленський заявив про назрілу реформу Радбезу ООН, яка покликана не допустити головування в Раді Росії.

"Сьогодні держава-терорист почала головувати в Раді Безпеки ООН. Вчора російська армія вбила ще одну українську дитину – п’ятимісячного хлопчика, його звали Данило. З Авдіївки, на Донбасі, разом із батьками. Батьки поранені. Російська артилерія...", - сказав він у відеозверненні в неділю.

"І при цьому Росія головує в Радбезі ООН. Складно уявити щось таке, що більше доводить повне банкрутство таких інституцій...", - зазначив Зеленський.

За його словами, "немає такої форми терору, який ще не був би здійснений Росією. І не буде такої причини, яка зупинить реформу глобальних інституцій, зокрема Радбезу ООН. Реформу, яка очевидно назріла – щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".

"Терористи повинні програти, повинні відповідати за терор, а не головувати будь-де", - заявив президент.

 

 

Теги: #радбез_оон #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:12 01.04.2023
Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

15:49 01.04.2023
Зеленський і Макрон у годинній розмові скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів

Зеленський і Макрон у годинній розмові скоординували дії в контексті найближчих міжнародних заходів

14:47 01.04.2023
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

19:58 31.03.2023
Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

Україна шукає компромісне рішення щодо Спецтрибуналу проти Росії на майданчику ООН

19:46 31.03.2023
Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч Путіна з лідером КНР

Розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі свідчитиме про невдалу зустріч Путіна з лідером КНР

18:46 31.03.2023
Зеленський обговорив ситуацію на фронті з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем

Зеленський обговорив ситуацію на фронті з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем

18:41 31.03.2023
Зеленський і Санду висловили готовність посилити співпрацю в контексті протидії викликам із боку Росії

Зеленський і Санду висловили готовність посилити співпрацю в контексті протидії викликам із боку Росії

17:14 31.03.2023
Зеленський узяв участь у церемонії підняття Державного прапора на відновленому флагштоку в Бучі та вручив міському голові почесну нагороду "Місто-герой"

Зеленський узяв участь у церемонії підняття Державного прапора на відновленому флагштоку в Бучі та вручив міському голові почесну нагороду "Місто-герой"

15:24 31.03.2023
Зеленський - прем'єру Словаччини Геґеру: Посилення спроможностей наших захисників на фронті є для нас пріоритетом номер один

Зеленський - прем'єру Словаччини Геґеру: Посилення спроможностей наших захисників на фронті є для нас пріоритетом номер один

14:16 31.03.2023
Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Словенії

Зеленський зустрівся в Києві з прем'єр-міністром Словенії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Жоден із тих, хто допомагає терористам, не уникне відповідальності

Кулеба: Головування РФ у Радбезі ООН - це ляпас для міжнародної спільноти

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Ради Федерації, Мінфіну РФ і ФСБ, а також 275 фізосіб, включно з Богуслаєвим

Україна закупить у Польщі 100 БТР Rosomak - прем'єр Моравецький

СБУ повідомляє про санкції проти 17 функціонерів УПЦ (МП) і заборону на в'їзд в Україну майже 250 клірикам РПЦ

ОСТАННЄ

Шмигаль у відповідь на петицію із закликом не забороняти УПЦ (МП) доручив Держетнополітики опрацювати порушені в ній питання

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $343,2 млн

Ердоган ухвалив рішення парламенту Туреччини ратифікувати членство Фінляндії в НАТО

Суд продовжив засідання щодо обрання запобіжного заходу митрополиту УПЦ (МП) Павлу

Протягом доби ворог завдав 2 ракетних і 25 авіаційних ударів

У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області загарбники обмежують пересування громадян України, які не отримали російських паспортів

В основних пунктах пропуску на кордоні з Польщею спостерігається накопичення пасажирського транспорту на в'їзд в Україну

Суд погодив примусовий привід настоятеля Києво-Печерської лаври Павла, засідання продовжиться сьогодні - УПЦ (МП)

Російські окупанти наростили присутність у Чорному морі, в угрупованні три ракетоносії - ОК "Південь"

Кулеба: Головування РФ у Радбезі ООН - це ляпас для міжнародної спільноти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА