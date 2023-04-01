Події

12:34 01.04.2023

Пораненого вибухом гранати чоловіка прооперували, він у реанімації - Львівська міськрада

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52-річного жителя Львова, який дістав важких травми внаслідок вибуху гранати у квартирі, прооперували і зараз його стан стабільний.

Як повідомляє пресслужба Львівської міської ради в суботу, чоловік перебуває в реанімації. Його доправили в лікарню з численними осколковими пораненнями та ушкодженнями ока.

За даними пресслужби, вибуховою хвилею вибило двері у квартиру та вікна. Також тимчасово не працює ліфт. Усі комунікації в будинку працюють - газ, воду та електрику постачають у штатному режимі.

Як повідомлялося раніше, пізно ввечері в п'ятницю в багатоповерховому будинку по вулиці Замарстинівській у Львові вибухнула граната. Унаслідок вибуху від поранень помер 44-річний житель Чернігова, а 52-річного господаря квартири госпіталізували у важкому стані.

Теги: #вибух #граната #львів

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