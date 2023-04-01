Урсула фон дер Ляєн на "Бучанському саміті": Ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб Путіна притягнули до відповідальності

Президент Європейської комісії, під час виступу за допомогою відеозв'язку в рамках "Бучанського саміту", заявила, що в Європейському Союзі продовжать докладати всіх зусиль, щоб притягнути президента РФ Володимира Путіна до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

"Кремль хоче знищити Україну, її державність, незалежність і демократію. Він хоче знищити самих українців, їхню національну ідентичність, їхню історію та надії на майбутнє. Це воєнні злочини. Злочини проти людства. Ще одна частина путінського плану - це діти. Україна підтверджує факти викрадення понад 16 тис. своїх дітей. Вони були депортовані в Росію. У них вкрали дитинство, їхнє коріння", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що за подібними спробами знищити ідентичність українців має наставати відповідальність і додала, що виданий МКС ордер на арешт Путіна є чітким сигналом того, що воєнні злочинці відповідатимуть за свої дії.

"ЄС має намір продовжувати збирати докази. Ми продовжуватимемо докладати всіх зусиль, щоб Путіна притягнули до відповідальності. Тому ми також продовжимо підтримувати створення Спеціального військового трибуналу. Це робиться для України і для права будь-якої держави вирішувати, яким буде її майбутнє. Ми хочемо, щоб російський кримінальний план зазнав поразки, і ми також хочемо правосуддя для України", - сказала Ляєн.

Зі свого боку, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що всі ті, хто скоїв злочини в Ірпені, Бучі, Бородянці, Ізюмі та багатьох інших містах України, постануть перед судом.

"Ми будемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - сказала вона.