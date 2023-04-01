Події

08:14 01.04.2023

Окупанти за добу здійснили 54 обстріли Херсонської області, три людини загинуло, двоє поранено

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Окупанти за добу здійснили 54 обстріли Херсонської області, три людини загинуло, двоє поранено

За минулу добу російські окупанти авіацією та артилерією 54 рази обстрілювали територію Херсонської області, троє людей загинули, двоє поранені, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"За минулу добу противник здійснив - 54 обстріли, випустивши 439 снарядів. Херсонщина перебувала під вогнем російської авіації "Градів" і артилерії", - написав він у телеграм-каналі в суботу вранці.

Прокудін зазначив, що Херсон ворог обстріляв 5 разів. Він уточнив, що 27 снарядів влучили в житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки.

"На жаль, є жертви серед цивільного населення - 3 людини загинули, 2 - отримали поранення", - акцентував голова ОВА.

За його словами, за минулу добу з деокупованої території області евакуйовано 91 особу.

Як повідомляється в телеграм-каналі Херсонської міськради, 6 обстрілів і 1 поранений припали на територію Херсонської міської територіальної громади.

"Протягом доби ворог здійснив 6 обстрілів Херсонської міської територіальної громади, використавши 29 снарядів. Були влучання в місті Херсон (Дніпровському та Суворовському районах і мкрн Острів), селищі Придніпровське. Крім того, росіяни обстріляли острівну та берегову частину Херсонської МТГ (дачні ділянки). Одну людину поранено", - йдеться в повідомленні.

 

 

Теги: #херсонщина #зведення

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