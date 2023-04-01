Події

07:24 01.04.2023

США розглядають альтернативні варіанти ракет великої дальності для України замість ATACMS

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США розглядають альтернативні варіанти ракет великої дальності для України замість ATACMS

США розглядають варіанти ракет великої дальності для України, ракети ATACMS постачатися не будуть, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"З військового погляду, у нас відносно небагато ATACMS, і ми повинні переконатися, що у нас також є власні запаси боєприпасів. А дальність дії зброї - я думаю, що є деяке перебільшення того, що може зробити ATACMS, а що ні... просто зараз ми не надаємо ATACMS", - повідомив Міллі в інтерв'ю виданню Defense One.

За його словами, є інші системи, які можуть забезпечити ту саму далекобійність, що й ATACMS. "Тоді як GMLRS виробляє шість пострілів, а ATACMS - один. Тепер діапазон ATACMS більший, але є й інші системи, які можуть дати вам цей діапазон. Є, наприклад, БПЛА, які можуть це зробити, і у британців є кілька систем", - додав Міллі.

 

 

 

Теги: #сша #альтернатива #atacms

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