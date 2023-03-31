Події

20:38 31.03.2023

Учасники Бучанського саміту підтримують ідею покарання за злочини Росії проти України

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Учасники Бучанського саміту підтримують ідею покарання за злочини Росії проти України

 

Київ. 31 березня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА - Єдиний мирний план, який може бути реалізовано, - це план президента Зеленського, сказав прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер на пресконференції після Бучанського саміту в Києві в п'ятницю.

"Є один мирний план - це мирний план Зеленського, України та її президента. Це те, що ми маємо підтримувати", - сказав він.

За словами прем'єра Словаччини, "Україна показала лідерство і хоробрість у захисті цінностей. Ця війна за наше майбутнє. Ми всі прагнемо миру".

У свою чергу президент Молдови Майя Санду заявила, що "ми не хочемо жити у світі, яким керує сила". "Ми тут, щоб підтвердити наші зобов'язання. Ми підтримуємо Бучанську декларацію, створення трибуналу, щоб усі злочини проти людства було розслідувано і винних було покарано", - сказала вона.

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, зі свого боку, звернув увагу на важливість поваги до міжнародного права. "Це ключовий меседж Бучанської резолюції. Безпека Європи - лише за поваги до міжнародного права і покарання винних", - сказав він.

 

Теги: #буча #саміт

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