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18:40 31.03.2023

Екскерівника СБУ Якименка, який очолив каральний орган РФ на окупованій частині Херсонщини, судитимуть за держзраду

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Екскерівника СБУ Якименка, який очолив каральний орган РФ на окупованій частині Херсонщини, судитимуть за держзраду

За матеріалами Служби безпеки до суду направлено обвинувальний висновок стосовно колишнього керівника СБУ Олександра Якименка.

Як повідомляє пресслужба СБУ, він причетний до організації масових репресій проти мирних жителів у захопленій частині Херсонської області.

"З 2014 року експосадовець переховувався в РФ, а на початку повномасштабного вторгнення допомагав окупантам у війні проти України. Зокрема, його призначили керівником створеної агресором "государственной службы безопасности в Херсонской области", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що на цій посаді Якименко виконує завдання Москви з поширення кремлівського режиму і придушення руху опору в південних областях.

"Для цього організовує масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів. Щоденно людей піддають жорстоким тортурам - катують електричним струмом, не дають воду та їжу, а також імітують розстріл потерпілих. Таким чином з них намагаються "вибивати" зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати "амністію", - повідомляють у спецслужбі.

Там уточнюють, що за даними слідства, до лав окупаційного органу його керівник особисто залучив ще вісьмох зрадників, які беруть безпосередню участь у катуванні мирних жителів.

"На підставі зібраних Службою безпеки доказів Якименка судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ч. 2 ст. 111 (державна зрада). 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - зазначають у СБУ.

У спецслужбі додають, що також за цими статтями Кримінального кодексу України кваліфіковано злочинні дії восьми спільників фігуранта.

"Наразі обвинувачених оголошено в розшук. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності", - підсумували в Службі.

 

Теги: #сбу #якименко #держзрада

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