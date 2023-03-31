Зеленський узяв участь у церемонії підняття Державного прапора на відновленому флагштоку в Бучі та вручив міському голові почесну нагороду "Місто-герой"

У річницю звільнення Бучі від російських окупантів президент Володимир Зеленський узяв участь у піднятті Державного прапора України на відновленому флагштоку Меморіалу пам’яті захисників Бучанської міської територіальної громади, повідомляє пресслужба глави держави.

Зазначається, що флагшток розташований на площі на перехресті дороги з Бучі до смт Ворзель. На цьому місці 3 березня 2022 року відбувся великий бій: підрозділи Збройних сил України та добровольці зупинили колону російської бронетехніки, яка рухалася з боку Бородянки та Ворзеля. Маючи легке озброєння, добровольці майже добу тримали кругову оборону проти сил росіян, що кількісно переважали.

"Раніше на цій площі розташовувався найбільший у регіоні прапор України, який ворог знищив під час окупації. Тепер цей прапор відновили й урочисто підняли в присутності президента та високих гостей", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що глава держави вручив почесну нагороду "Місто - герой України" міському голові Бучі Анатолію Федоруку.

"Сьогодні для мене честь вручити Бучі - місту героїв - почесну відзнаку, що символізує силу цього міста, символізує складний шлях, пройдений українцями", - зазначив Зеленський.

Він також вручив військовослужбовцям державні нагороди.