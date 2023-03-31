Події

14:09 31.03.2023

Буча стала місцем, яке змінило світ, - Зеленський

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Буча стала місцем, яке змінило світ, - Зеленський

Буча стала місцем, побачивши яке, світ змінився і прокинувся, сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у п'ятницю в Бучі на церемонії вшанування пам'яті загиблих місцевих жителів.

"Ми не дамо забути про це, людська порядність не дасть забути. На вулицях Бучі світ побачив зло", - сказав він.

За його словами, "український народ зупинив найбільш антилюдську силу нашого часу. Росія вбиває, знущається. Вона прагне знищити гідність людей, щоб людина означала "нуль".

"Так ніколи не буде в Україні. Буча стала місцем, побачивши яке, світ змінився, прокинувся", - заявив Зеленський.

Він зазначив, що "Україні допомагають наші друзі, допомагають народи, які вірять у те, що життя людини є найвищою цінністю."

"На нашій землі відбувається битва за основу вільного світу. Російське зло впаде і не зможе піднятися", - наголосив він.

Він також вручив меру Бучі почесний знак "Місто-герой".

На церемонії також присутні президент Молдови Майя Санду, прем'єри Словаччини Едуард Геґер, Словенії - Роберт Голоб, Хорватії - Андрей Пленкович.

Теги: #буча #зеленський

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