УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з французької мови

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив демонстраційний онлайн-тестувальник національного мультипредметного тесту (НМТ) з французької мови.

"У спеціальному онлайн-середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти вже можна пройти тест із французької мови", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що під час роботи слід зважати на те, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант є аналогічним до вступного тесту.

"Зауважте, що в тестах іноземних мов на реальному тестуванні не буде завдань із відкритою формою відповіді, як не буде й завдань з аудіювання. Тому їх немає і в демонстраційному варіанті тесту", - додали в УЦОЯО.

З демонстраційним тестом із французької мови можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ відбуватиметься з 5 по 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики, англійської та німецької мови, біології, хімії та з історії України.