Президентка Молдови прибула до України

Президентка Молдови Майя Санду в п'ятницю прибула до України з нагоди річниці визволення Бучі.

"Сьогодні народ Молдови і я разом зі світовою спільнотою згадуємо про терор, учинений рік тому проти мирних жителів у Бучі. Ми сумуємо і вшановуємо пам'ять усіх невинних. Демократії мають працювати разом, щоб ці злодіяння були розслідувані та покарані", - написала вона у твіттері, розмістивши фото з Бучі разом із президентом України та главами урядів Словаччини, Словенії та Хорватії.