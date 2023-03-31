Події

13:57 31.03.2023

Президентка Молдови прибула до України

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Президентка Молдови Майя Санду в п'ятницю прибула до України з нагоди річниці визволення Бучі.

"Сьогодні народ Молдови і я разом зі світовою спільнотою згадуємо про терор, учинений рік тому проти мирних жителів у Бучі. Ми сумуємо і вшановуємо пам'ять усіх невинних. Демократії мають працювати разом, щоб ці злодіяння були розслідувані та покарані", - написала вона у твіттері, розмістивши фото з Бучі разом із президентом України та главами урядів Словаччини, Словенії та Хорватії.

Теги: #україна #санду

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