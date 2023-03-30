Події

23:49 30.03.2023

У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та два автомобілі

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У Харкові внаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок та два автомобілі

Внаслідок ворожих обстрілів ракетами С-300 по Харкові в одному з районом міста пошкоджено приватний будинок та два автомобілі, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

"За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватний будинок та два цивільні автомобілі", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, поки що без постраждалих. Дані уточнюються.

Раніше Синегубов повідомляв, що окупанти обстрілюють місто попередньо ракетами С-300. 

Теги: #україна #харків #обстріл #наслідки

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