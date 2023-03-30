Зеленський подякував "усім у світі, хто з Україною"

Президент України Володимир Зеленський у 400-й день від початку широкомасштабного вторгнення Росії подякував "усім у світі, хто з Україною".

"Сьогодні, у чотирьохсотий день опору, повномасштабного опору, я хочу подякувати всім у світі, хто з Україною. Хто поділяє наше тлумачення свободи. Хто підтримує наше прагнення до справедливості. Хто має таку ж міцну впевненість, яку маємо ми, українці... упевненість, що світ має базуватися на правилах, на цивілізованих правилах - на правилах людяності, поваги і миру", - сказав він у відеозверненні в четвер.

"Ось чому Україна переможе. Бо свобода і справедливість, людяність і повага, заслужений народом мир мають перемогти", - наголосив він.

Зеленський також подякував "усім нашим солдатам і матросам, усім нашим сержантам і старшинам, усім нашим офіцерам і генералам".

"Я дякую кожному і кожній, хто тримає цей фронт. Фронт захисту найкращого, що є у людства. Фронт захисту найкращого, що є у нас із вами - нашої України. Єдиної, непохитної і назавжди вільної", - сказав він.

"Україна переможе на фронті Україна переможе у відновленні. Україна переможе у поверненні справедливості. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога безкарним теж не залишимо. Готуємо новини з цього приводу", - заявив президент.