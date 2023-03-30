Україна готує активні дії, які наблизять перемогу

Україна готує активні дії, які наблизять нашу перемогу, сказав у відеозверненні в четвер президент України Володимир Зеленський.

"Чотириста днів... Чотириста днів нашої оборони від повномасштабної агресії. Це колосальний шлях, який ми пройшли. Усі разом - кожен і кожна, хто боровся і бореться за Україну. Хто дбав і дбає про державу та українців. Хто допомагав і допомагає нашій логістиці. Хто зміцнював і зміцнює українську стійкість", - сказав він.

Зеленський нагадав, що "Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали і цю зиму. Ми пройшли минулорічну весну, що змінила хід цієї війни на користь нашої оборони. Минулого літа і восені ми довели, що весняне звільнення наших північних областей не було випадковістю".

"Битва за Київ, Чернігів, за Сумщину... Повернення районів нашої Харківщини, повернення Херсона, оборона Бахмута і Донбасу - це героїзм українців, якого світові не забути", - зазначив він.

За його словами, "ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги. Зробимо все, щоб швидше настав той день, коли я зможу подякувати вам, дорогі українці, за нашу з вами перемогу!".