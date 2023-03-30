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20:48 30.03.2023

У Туреччини є чітка заява щодо продовження "зернової угоди" на 120 днів - посол України

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У Туреччини є чітка заява щодо продовження "зернової угоди" на 120 днів - посол України

"Зернова угода" є важливою для економіки України, а її продовження - ключовий інтерес для Української держави, заявив посол України в Туреччині Василь Боднар під час брифінгу в Медіацентрі "Україна - Укрінформ".

Він нагадав, що минулого тижня "зернову угоду" було продовжено на черговий термін.

"Ми вважаємо, що угоду продовжено на 120 днів, тому що це передбачено документом, який було підписано 22 липня минулого року", - зазначив посол.

Водночас він зазначив, що з боку російської сторони є спекуляції щодо термінів продовження угоди.

"Є спекуляції російської сторони, що вона начебто хоче переглянути, хоче продовження лише на 60 днів. Це, звісно, спроби країни-агресора маніпулювати і громадською думкою, і посередниками", - додав Боднар.

Водночас посол відзначив одностайну позицію щодо продовження "зернової угоди" з боку Генсекретаря ООН і турецької сторони.

"Ми бачили заяву Генерального секретаря ООН про те, що це 120 днів. Ми також маємо чітку заяву турецької сторони про те, що в їхньому розумінні це також 120 днів. Побачимо, як розгортатиметься ситуація через 60 днів. Оскільки треба врахувати, що в цей період відбуваються президентські вибори в Туреччині, і вся увага всередині цієї країни буде прикута до виборчого процесу, що триває", - наголосив він.

Теги: #туреччина #продовження #зернова_угода

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