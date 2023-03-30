Події

19:30 30.03.2023

Опалення в Києві відключать після стабільного потепління - мер

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Опалення в Києві відключать після стабільного потепління - мер

Опалення в українській столиці відключатимуть за умови стабільного потепління, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації в четвер із посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"Протягом тижня зберігатиметься досить прохолодна погода і вночі ще очікується мінусова температура. Треба також врахувати, що система теплопостачання Києва досить інертна - її не можна ввімкнути за один день після відключення. А будинки охолоджуються досить швидко. Тому ми орієнтуємося на погоду, щоб вимкнення опалення було синхронним стабільному потеплінню. І щоб киянам було комфортно, особливо коли йдеться про заклади соціальної сфери", - сказав Кличко в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, "якщо ж вимкнути опалення, коли на вулиці прохолодно, люди догріватимуться електроприладами, що спричинить ризик аварійності та перевантаження мережі".

Водночас Кличко не виключив, що опалювальний сезон у столиці завершать раніше 15 квітня.

Теги: #київ #опалення

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