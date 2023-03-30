В Україні винесено перший вирок судді за депортацію цивільного населення з Криму

Суддю з Криму, причетну до депортації кримчанина з території тимчасово окупованого півострова, засуджено до 10 років позбавлення волі заочно, це перший вирок за депортацію цивільного населення, повідомляє прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

"За публічного обвинувачення прокуратури автономії до 10 років позбавлення волі заочно засуджено суддю, яка причетна до депортації кримчанина з території тимчасово окупованого півострова. Її визнано винною в порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - ідеться в повідомленні прокуратури автономії в четвер.

За інформацією прокуратури, після окупації півострова суддя перейшла на службу до незаконно створених судових органів й обійняла керівну посаду "голови Армянського міського суду Республіки Крим".

У повідомленні наголошується, що ця суддя брала "безпосередню участь у реалізації злочинної політики держави-окупанта, спрямованої на зміну демографічного складу населення в Криму".

"Суддя достовірно знала, що з 2014 року жителі Криму мають статус осіб, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Всупереч цьому вона ухвалила рішення про видворення громадянина України з території тимчасово окупованого півострова", - наголошується в повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що незаконне рішення було мотивоване нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням правил перебування на території РФ.

"Однак жодні додаткові дозволи окупаційної адміністрації РФ у Криму для проживання громадян України на тимчасово окупованій території півострова за національним законодавством не передбачені", - ідеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, як пояснюють у прокуратурі автономії, така дія судді є серйозним порушенням вимог ст. 49 Конвенції про захист цивільного населення 1949 року, що забороняє незалежно від мотивів здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території.

"Це перший в Україні вирок за депортацію цивільного населення з окупованого півострова. Свого роду прецедент у правовій системі. Ми бачимо, як послідовна та наполеглива робота органів правопорядку автономії руйнує міф про "безкарність окупаційної влади в Криму", - наведено в повідомленні слова керівника прокуратури АР Крим та м. Севастополя Ігоря Поночовного.

За інформацією прокуратури, наразі суди розглядають ще три обвинувальні акти за аналогічними злочинами.

До Міжнародного кримінального суду направлено три інформаційні повідомлення з доказами масового видворення громадян України з тимчасово окупованого півострова, насильницького переміщення мешканців Криму на материкову частину України, депортації кримських в'язнів до місць позбавлення волі на території РФ.

"Використання в комплексі національних та міжнародних правових механізмів притягнення до відповідальності є запорукою невідворотності покарання осіб, які вчиняють воєнні злочини на півострові, а також відновлення справедливості, що є вкрай важливим для потерпілих та загалом для осіб, що змушені жити в окупації", - підсумував Поночовний.