Госпіталізований Папа Римський почувається краще, працює з лікарні

Папа Римський Франциск, госпіталізований напередодні, одужує, продовжує роботу з лікарні, заявив у четвер голова пресслужби Святого престолу Маттео Бруні.

"Його Святість Папа Франциск добре відпочив за ніч. Клінічна картина поступово поліпшується, планове лікування триває. Після сніданку він почитав газети і повернувся до роботи", - наводить Католицьке інформаційне агентство витяги з заяви Бруні.

За даними Бруні, перед обідом понтифік сходив до каплиці, де помолився і звершив Євхаристію.

У середу Папу Римського Франциска госпіталізували у зв'язку з різким погіршенням стану здоров'я. Очікується, що декілька днів він пробуде в римській клініці "Джемеллі", повідомляли італійські ЗМІ.

Газета "Стампа" зазначає, що понтифік збирався найближчим часом пройти плановий медогляд, проте плани довелося переглянути у середу вранці, коли Франциску стало погано. У підсумку його терміново відвезли в лікарню. Спочатку лікарі вважали, що у понтифіка проблеми з серцем, проте ці побоювання не підтвердилися. Тепер медики встановлюють причини погіршення стану здоров'я понтифіка - воно викликане респіраторним захворюванням.

86-річний понтифік уже скасував усі публічні заходи, раніше заплановані на четвер і п'ятницю.

Улітку 2021 року Франциск провів 10 днів у клініці "Джемеллі" в Римі після операції на кишечнику.