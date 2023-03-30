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12:07 30.03.2023

На території Білорусі перебувають понад 4 тис. російських військових - Держприкордонслужба України

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На території Білорусі перебувають понад 4 тис. російських військових - Держприкордонслужба України

На території Білорусі наразі перебувають понад 4 тис. військовослужбовців РФ, ситуація на кордоні залишається повністю контрольованою, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"За нашою інформацією, трохи більше ніж 4 тис. російських військових нині перебувають на території Білорусі, вони здебільшого задіяні в підготовці, яка триває на полігонах. Раніше їх кількість була значно більшою, але відбувається ротація. Після проходження підготовки РФ виводить їх назад на свою територію, щоб потім посилити свої сили на сході України", - сказав Демченко в ефірі телемарафону.

Спікер наголосив, що створення ударного угруповання, готового здійснити вторгнення з території Білорусі, не спостерігається.

За його словами, на кордоні з Білоруссю також не зафіксовано провокацій і нестандартних ситуацій, зокрема роботи ДРГ. Окрім того, як зазначили у відомстві, кордон зміцнюють, щоб Сили оборони України могли відбити будь-яку можливу атаку.

Теги: #білорусь #військові_рф

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