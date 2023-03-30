Події

11:09 30.03.2023

Часткові відключення е/е можливі через наслідки негоди в Одеській та Чернігівській областях

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Часткові відключення е/е можливі через наслідки негоди в Одеській та Чернігівській областях

За останню добу завершено ремонтні роботи та відновлено електропостачання в постраждалих від негоди районах у північних, центральних і південних регіонах України, проте в деяких населених пунктах Одеської та Чернігівської областей іще можливі нетривалі відключення, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Згідно з повідомленням Міненерго в телеграм-каналі в четвер, також частково відновлено електропостачання після нещодавніх обстрілів у Донецькій, Харківській та Херсонській областях.

Загалом, за даними глави Міненерго, енергосистема в четвер працює без обмежень споживачів із резервом потужності.

Як повідомлялося, у середу негода призвела до пошкодження мереж і відключень електроенергії в 12 областях України, зокрема у Києві та Київській області довелося застосовувати стабілізаційні графіки через низьку пропускну здатність мереж.

Теги: #негода #електроенергія #відключення

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