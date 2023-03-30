Майже 60% усіх переселенців в Україні перебувають у такому статусі шість або більше місяців - дослідження МОМ

58% усіх внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні перебувають у такому статусі шість або більше місяців, свідчить дослідження Міжнародної організації з міграції (МОМ), презентоване в Києві в четвер.

За оцінкою МОМ, станом на кінець січня 2023 року в Україні 5,4 млн внутрішньо переміщених осіб. Водночас на початок грудня 2022 року їх було 5,9 млн.

Зазначається, що 58% усіх переселенців перебувають у такому статусі шість або більше місяців, а середня тривалість перебування у статусі ВПО становить 229 днів.

Дослідження також засвідчило, що 29% переселенців (1,55 млн осіб) розглядають можливість залишити своє поточне місце перебування найближчими тижнями, 5% (268 тис. осіб) планують повернутися у найближчі два тижні.

Серед усіх респондентів, які розглядають можливість переїзду, 57% думають над переїздом у межах України, а 26% - виїзд за кордон. Серед тих, хто розглядає переїзд за кордон, 56% назвали країни Європейського Союзу (найчастіше Польща та Німеччина).

Дослідження також показало, що кожен четвертий респондент із переселенців (24%) назвав основним джерелом доходу домогосподарства щомісячну допомогу для ВПО.

12 раунд опитування Міжнародної організації з міграції проводили з 16 до 23 січня 2023 року в усіх регіонах, окрім Криму. Методом телефонного опитування було опитано 2 тис. осіб.