Події

20:45 29.03.2023

Головою патрульної поліції Києва призначено Ярослава Курбакова

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Новим керівником управління патрульної поліції Києва призначено майора поліції Ярослава Курбакова, повідомляє управління патрульної поліції Києва.

"Сьогодні, 29 березня, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький представив нового керівника управління патрульної поліції Києва майора поліції Ярослава Курбакова", - йдеться в повідомленні патрульної поліції Києва в телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, з березня 2020 року до цього часу Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління - начальника відділу чергової служби управління. У лавах патрульної служби Кубраков із 2015 року.

 

Теги: #київ #поліція #керівник #патрульна

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