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18:53 29.03.2023

Російські окупанти за добу завдали одного ракетного і 16 авіаударів по території України, здійснили чотири обстріли з РСЗВ

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Російські окупанти за добу завдали одного ракетного і 16 авіаударів по території України, здійснили чотири обстріли з РСЗВ

Російські окупанти за добу завдали одного ракетного і 16 авіаційних ударів по території України, а також здійснили чотири обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в середу.

Наголошується, що ймовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, оскільки загарбники продовжують ігнорувати закони і звичаї війни та застосовують тактику терору проти мирного населення.

"Сьогодні, внаслідок авіаційного удару по інфраструктурі міста Берислав Херсонської області, отримали поранення цивільні люди, пошкоджено приватні будинки та об’єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка.

Підрозділи Сил оборони України відбили 48 атак противника на зазначених напрямках.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Упродовж доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Чернацьке, Есмань, Кучерівка, Білопілля, Волфине та Басівка Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Ветеринарне, Глибоке, Піщане, Гатище, Вовчанськ і Бочкове на Харківщині.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Виїмки. Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів на куп’янському та лиманському напрямках. Серед них - Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка, Куп’янськ, Кислівка та Кам’янка Харківської області; Стельмахівка, Невське, Кузьмине і Білогорівка Луганської області, а також Колодязі, Спірне та Сіверськ на Донеччині.

На бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, має частковий успіх, однак українські захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Обстріляв Міньківку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Часів Яр та Торецьк Донецької області.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар'їнка, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів, зокрема: Новокалинове, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка на Донеччині.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборону. Обстріляв населені пункти Времівка Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Староукраїнка і Чарівне, Запорізької області; Веселе, Берислав, Козацьке, Зеленівка, Антонівка, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Теги: #рф #війна #зсу #удари

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