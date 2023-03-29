Події

16:08 29.03.2023

Мандрівник Бер Гріллз став британським амбасадором ініціативи United24 на підтримку України - Зеленський

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Британський мандрівник Бер Гріллз став першим британським амбасадором глобальної ініціативи на підтримку України United24 і просуватиме напрям "Відновлення України", повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Бер Гріллз підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Його освітня компанія BecomingX разом з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців", - написав Зеленський у телеграмі у середу.

"Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Бер Гріллз, є дуже важливою. Разом з іншими послами United24 він поширюватиме правду про війну та єднатиме світ для допомоги Україні", - додав глава української держави.

Теги: #амбассадор #united24 #гріллз

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