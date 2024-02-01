Економіка

15:48 01.02.2024

Уряд у 2025 р. запровадить інститут Амбасадора МСП

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Уряд у 2025 р. запровадить інститут Амбасадора МСП

Кабінет Міністрів розробить й ухвалить нормативно-правовий акт щодо запровадження інституту Амбасадора малого та середнього підприємництва (SME Envoy), засад його діяльності, а також ініціює проведення щорічної Асамблеї МСП, це передбачено проєктом Стратегії відновлення МСП до 2027 року, оприлюдненою на сайті Міністерства економіки.

Згідно з ним, це дасть змогу представляти інтереси малих і середніх підприємців в інституціях Європейського Союзу, налагоджувати бізнес-зв'язки й обмінюватися практиками.

Зазначений термін реалізації ініціативи - до першого кварталу 2025 року. Уточнюється, що її фінансування відбуватиметься за рахунок державного бюджету, у межах кошторису функціонування органів влади, а відповідальність за його виконання лежить на Мінекономіки.

Згідно з документом, до ключових завдань цього напряму також належать розроблення візової програми для підприємців-мігрантів із визначеного переліку країн, що сприятиме створенню нового бізнесу в країні, розширення програми е-резидентства з наданням можливості реєстрації та провадження діяльності через юрособу, поширення застосування "гіг-контрактів" і спрощення регулювання працівників і підрядників на умовах фрилансу, щоб забезпечити більшу гнучкість і правовий режим для МСП і незалежних працівників.

Стратегія передбачає, що виконання завдань за цим напрямом створить можливості для працевлаштування 1,27 млн осіб, що дасть змогу повернутися до довоєнної кількості робочих місць у секторі МСП і зменшити рівень безробіття з 25% до 15%. Зокрема, очікується збільшення мікробізнесу з двома і більше працівників з 473,5 тис. у 2022 році до 575,5 тис. у 2027 році, а також працевлаштування додатково 250 тис. осіб з інвалідністю.

Теги: #мсп #амбассадор

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