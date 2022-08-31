Ткаченко став амбасадором культури в найбільшому в Україні благодійному NFT-проєкті META HISTORY museum

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко став амбасадором культури в найбільшому в Україні благодійному NFT-проєкті META HISTORY museum.

"Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з музеєм META HISTORY реалізовуватимуть спільні плани, пов'язані з відновленням культурної спадщини, що постраждала від розв'язаної Росією війни. Всі гроші, зароблені від продажу нових NFT-колекцій музею та аукціонів, спрямовуватимуться на спеціальний рахунок міністерства, з якого буде фінансуватися відбудова культурних пам'яток", - йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що перша з ініціатив, що принесе кошти на відновлення кількох визначних пам'яток у регіонах, вже запущена у співпраці з міжнародною контент-платформою Depositphotos, Мінкультури та META HISTORY – проєкт "Відродження", що об'єднав сім креаторів спільною ідеєю зобразити, який вигляд можуть мати після відновлення зруйновані визначні пам'ятки в різних регіонах України.

Серед них такі знакові споруди, як Драматичний театр у Маріуполі, площа Свободи у Харкові, обласна державна адміністрація в Миколаєві, Воронцовський палац в Одесі та Донецький міжнародний аеропорт.

Зазначено, що 38 створених митцями ілюстрацій можна придбати у вигляді NFT на сайті META HISTORY.

Також у рамках співпраці META HISTORY та Мінкультури на реновацію культури буде спрямовано гроші з нових випусків основних NFT-колекцій проєктів Warline та Avatars for Ukraine, які разом з аукціоном NFT кубка "Євробачення" вже зібрали понад $1,2 млн на гуманітарні та військові потреби.