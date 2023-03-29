На бойовому завданні загинув український штурман 831 бригади тактичної авіації Кирилюк

Під час виконання бойового завдання загинув український штурман Денис Кирилюк, повідомили у 831 бригаді тактичної авіації.

"Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, який здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога", - ідеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Військові зазначили, що в серпні 2022 року Кирилюка "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.