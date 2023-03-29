Події

07:47 29.03.2023

На бойовому завданні загинув український штурман 831 бригади тактичної авіації Кирилюк

1 хв читати
На бойовому завданні загинув український штурман 831 бригади тактичної авіації Кирилюк

Під час виконання бойового завдання загинув український штурман Денис Кирилюк, повідомили у 831 бригаді тактичної авіації.

"Під час виконання бойового завдання загинув заступник командира ескадрильї - штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк. Пілот винищувальної авіації Повітряних Сил ЗС України, який здійснив понад 80 бойових вильотів, з них 70 під час повномасштабного вторгнення на знищення ворога", - ідеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Військові зазначили, що в серпні 2022 року Кирилюка "за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі" було нагороджено орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

 

 

 

Теги: #загибель #авіація #штурман

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:19 25.03.2023
На війні в Україні загинув громадянин Польщі, який командував взводом у Міжнародному легіоні

На війні в Україні загинув громадянин Польщі, який командував взводом у Міжнародному легіоні

18:43 23.03.2023
Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів - Генштаб ЗСУ

21:16 22.03.2023
Українські пілоти наразі не навчаються на французьких винищувачах - речник командування ПС ЗСУ

Українські пілоти наразі не навчаються на французьких винищувачах - речник командування ПС ЗСУ

10:07 21.03.2023
Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

Доброволець із Нової Зеландії загинув у боях із окупантами в Україні - ЗМІ

22:06 19.03.2023
Четверо військовослужбовців загинули в Навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого

Четверо військовослужбовців загинули в Навчальному центрі ім. князя Ярослава Мудрого

19:03 19.03.2023
Українська авіація за добу завдала сім ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили ЗРК "Тор" і два райони з живою силою і технікою

Українська авіація за добу завдала сім ударів по противнику, ракетники й артилеристи вразили ЗРК "Тор" і два райони з живою силою і технікою

18:30 13.03.2023
Українська авіація завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала ударів по десяти місцях скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

19:13 11.03.2023
У Київській області 13-річний підліток загинув від удару струмом, вилізши на дах поїзда

У Київській області 13-річний підліток загинув від удару струмом, вилізши на дах поїзда

18:49 11.03.2023
Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах скупчення окупантів

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах скупчення окупантів

19:20 07.03.2023
Зеленський про загибель бійця "Да Вінчі": Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України

Зеленський про загибель бійця "Да Вінчі": Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зенітники збили ворожий Су-24М під Бахмутом у вівторок

ЗС України знищили за добу 610 окупантів, 7 танків, РСЗВ, 6 артсистем і літак

Зеленський запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну

Дякую всім, хто нагадує, що російська агресія може закінчитися швидко

Зеленський: Міцні кордони України - свідчення міцності конкретних людей

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли 4 райони Харківщини, постраждав мирний житель - Синєгубов

Зенітники збили ворожий Су-24М під Бахмутом у вівторок

ЗС України знищили за добу 610 окупантів, 7 танків, РСЗВ, 6 артсистем і літак

Ткаченко обговорив із головою Донецької ОВА збільшення присутності українських культурних діячів в області та постачання книжок у регіон

Байден занепокоєний перспективою розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі

Зеленський запросив Сі Цзіньпіна відвідати Україну

Національні збори Франції схвалили законопроєкт про відеоспостереження під час Олімпіади в Парижі, що викликав суперечки

Російські окупанти за добу поранили п’ять мирних мешканців Донецької області

НБУ визначив критерії віднесення учасників фінринку до критично важливих для економіки на період дії воєнного стану

Міністри енергетики країн ЄС узгодили позицію щодо "газового пакета"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА