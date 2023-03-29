Події

07:33 29.03.2023

У ворожій армії наростає тенденція відмов виконувати накази командирів

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У ворожій армії наростає тенденція відмов виконувати накази командирів

За останній час фіксується тенденція зростання випадків відмови російськими військовими виконувати накази командирів, повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, 23 березня цього року, за відмову виконувати бойове завдання, було обеззброєно і доправлено в Макіївку Донецької області приблизно 70 осіб із підрозділів добровольчих формувань "Невський" і "Ветерани".

У Генштабі також нагадали, що подібний випадок стався і 25 березня, виконувати наказ відмовився особовий склад роти розвідки супротивника, що діє на авдіївському напрямку.

 

 

Теги: #війна #зведення

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