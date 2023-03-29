Сніг у Києві чистять понад 370 одиниць спецтехніки та понад 500 працівників

Станом на ранок середи, наслідки снігопаду в Києві усувають понад 370 одиниць спецтехніки та понад 500 працівників, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"Станом на сьому годину в столиці спостерігається морозна, дуже вітряна погода. Пориви вітру до 15-20 м/с. На дорогах і тротуарах ожеледиця. Рівень небезпеки метеорологічних явищ - жовтий", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що для усунення наслідків нічного снігопаду та ожеледиці Київавтодор вивів на шляхи столиці понад 150 одиниць спеціальної техніки. У ручному прибиранні задіяно близько 200 працівників компанії.

У КМВА акцентували, що окремо працюють комунальники - керуючі компанії вивели на прибирання снігу та льоду 220 одиниць техніки та понад 300 працівників. Дороги, тротуари, зупинки транспорту обробляються протиожеледними засобами.

"Прохання до водіїв приватного автотранспорту - не виїжджати на дороги без нагальної потреби та не паркувати автомобілі по обидва боки доріг - не заважайте працювати спецтехніці. Міський транспорт працює в штатному режимі. Пішоходам - будьте обережні на тротуарах", - наголосив Попко.