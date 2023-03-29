Події

07:15 29.03.2023

Ворог завдав 21 ракетного та авіаудару, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ за добу

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Ворог завдав 21 ракетного та авіаудару, здійснив 50 обстрілів із РСЗВ за добу

Минулої доби противник завдав 18 авіаційних і 3 ракетних ударів, здійснив 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, повідомили в Генштабі.

"28 березня, внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області, постраждали цивільні люди, пошкоджено приватні будинки", - уточнили в ранковому зведенні у фейсбуці.

На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. На території республіки білорусь тривають заходи бойової підготовки підрозділів територіальних військ збройних сил російської федерації. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Кучерівка, Білопілля, Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Огірцеве, Комісарове, Устинівка, Вільхуватка та Строївка на Харківщині.

На куп’янському та лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокамянське та Берестове. Здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Вільшана, Кислівка і Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське, Кузьмине, Діброва  та Білогорівка на Луганщині, а також Спірне Донецької області.

На авдіївському та мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар’їнка, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів. Зокрема, під вогонь окупантів потрапили Новокалинове, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка, Побєда, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести обороні дії. Здійснив обстріли населених пунктів Новосілка, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Антонівка і місто Херсон.

 

 

Теги: #війна #зведення

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