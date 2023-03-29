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07:02 29.03.2023

ЗС України за добу відбили 57 атак противника на чотирьох напрямках

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ЗС України за добу відбили 57 атак противника на чотирьох напрямках

Російські окупанти продовжують наступати на лиманському, бахмутському, авдіївському та мар'їнському напрямках, українські військові за добу відбили 57 атак, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їхні околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям, минулої доби підрозділами Сил оборони України було відбито 57 атак противника на зазначених напрямках", - ідеться в повідомленні в середу вранці.

Зазначається, що на куп'янському та лиманському напрямках минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Білогорівка, Верхньокам'янське та Берестове.

На бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут. Минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхове-Василівка, Богданівка, Іванівське, Предтечине та Озарянівка Донецької області.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Степове, Первомайське та Мар'їнка, успіху не мав.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

 

Теги: #війна #генштаб_зсу #зведення

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