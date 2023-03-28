Початок переговорів про вступ України в ЄС є інвестицією в безпечне майбутнє Європи

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією політичної групи Європейського парламенту "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" на чолі з президентом Іраче Перез, повідомляє пресслужба офісу президента.

Сторони обмінялися думками щодо безпекової ситуації в Україні на тлі протидії російській збройній агресії. У цьому контексті Жовква відзначив важливу роль Європарламенту в мобілізації загальноєвропейської підтримки довкола України з усього спектра питань, що прискорюють перемогу України.

"Вдячні Європейському парламенту за майже два десятки резолюцій протягом останнього року з важливими сигналами на підтримку України в боротьбі проти російської збройної агресії. Окреме місце посідає резолюція від 1 березня 2022 року із закликом надати Україні статус кандидата на членство в ЄС. Розраховуємо на початок у цьому році переговорів про вступ до ЄС. Це стане вагомою інвестицією в безпечне майбутнє Європи", - наголосив він.

Співрозмовники також детально обговорили формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським. Жовква закликав членів Європарламенту сприяти участі їхніх країн у практичній реалізації українського мирного плану.

"Україна є країною, яка прагне миру. Ми вдячні багатьом лідерам іноземних держав за вже висловлену підтримку формули миру Президента Володимира Зеленського. Працюємо над проведенням глобального саміту формули миру в найближчій перспективі в одній зі столиць світу за участю лідерів усіх країн, які поділяють принципи Статуту ООН", - зазначив він.

Також співрозмовники обговорили економічну ситуацію в Україні. У цьому контексті Жовква подякував Європейському Союзу за надану макрофінансову допомогу на 2023 рік.

Сторони наголосили на необхідності посилювати санкційний тиск на Росію з боку ЄС і працювати над запобіганням обходу країною-агресором запроваджених санкцій.

Окремо було обговорено відновлення пошкоджених в результаті терористичних атак Росії об'єктів на території України. Ігор Жовква поінформував європарламентарів про потреби України у швидкому відновленні на деокупованих територіях та закликав європейські держави активно долучитися до цього процесу.