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18:48 28.03.2023

Сили оборони відбили 24 атаки на бахмутсько-лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках за добу - Генштаб

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Сили оборони відбили 24 атаки на бахмутсько-лиманському, авдіївському та мар'їнському напрямках за добу - Генштаб

Російські війська зберігають основний напрямок наступальних дій - це лиманський, бахмутський, авдіївський і мар'їнський, де Сили оборони України за добу відбили 24 атаки противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18:00 вівторка.

"В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка та їхні околиці. Завдяки професійним і злагодженим діям протягом доби підрозділи Сил оборони України відбили 24 атаки противника на зазначених напрямках", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Тривають штурмові дії міста Бахмута. "Проте наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Оріхове-Василівка, Іванівське та Озарянівка Донецької області", – зазначено у зведенні.

На авдіївському та мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Степове, Первомайське, Мар'їнка Донецької області, успіху не мав.

"На волинському, поліському, сіверському та слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено", - інформує Генштаб.

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей. Протягом доби ворог здійснив обстріли по районах населених пунктів Білопілля та Волфине Сумської області, а також районів населених пунктів Тимофіївка, Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Красне, Стариця, Комісарове, Устинівка та Строївка на Харківщині.

Як повідомляє Генштаб, на куп'янському та лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії. На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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