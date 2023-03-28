Росіяни за добу завдали 11 авіа- і 2 ракетних ударів, здійснили понад 10 обстрілів із РСЗВ - Генштаб

Протягом доби противник завдав 11 авіаційних і 2 ракетних ударів, здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку на 18:00 вівторка.

"Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог... продовжує застосовувати тактику терору проти мирного населення. Сьогодні внаслідок ракетного удару по інфраструктурі міста Богодухів Харківської області постраждали цивільні, пошкоджені приватні будинки", - зазначено в повідомленні Генштабу у фейсбуці.