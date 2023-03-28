Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок ексміністру інфраструктури Омеляну

Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна у справі про зменшення портового збору та завдання шкоди державі у сумі 30,4 млн грн, повідомили у Верховному Суді.

"Верховний Суд залишив без змін вирок ВАКС і ухвалу Апеляційної палати ВАКС", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у Верховному Суді у вівторок.

У суді додали, що повний текст постанови буде оприлюднено 3 квітня 2023 року.

Як повідомлялося, НАБУ і САП підозрювали Омеляна у вчиненні незаконних дій, унаслідок яких держбюджет недоотримав 30,5 млн грн. Дії експосадовця було кваліфіковано за ч. 2 ст. 211 (видання службовою особою нормативно-правового акта, що зменшує надходження бюджету всупереч закону, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, у грудні 2017 року колишній міністр видав наказ про зменшення всіх портових зборів (крім маякового) на 20%. Водночас один із цих зборів - адміністративний - є дохідною частиною державного бюджету. Тому змінити його розмір могла тільки Верховна Рада, а не міністр. У результаті рішення експосадовця про зменшення портового (адміністративного) збору призвело до ненадходження до державного бюджету у 2018 році 30,4 млн грн.

18 жовтня 2021 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому міністру інфраструктури, яким експосадовця визнано невинуватим у виданні службовою особою нормативно-правового акта, а саме рішення про зменшення портового (адміністративного) збору, що призвело до ненадходження до державного бюджету 2018 року 30,4 млн грн.

Згодом виправдувальний вирок Омеляну підтвердила й Апеляційна палата ВАКС.