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10:28 28.03.2023

Ткаченко: Для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна"

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Ткаченко: Для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна"

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко вважає важливим, щоб на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023" у Великій Британії звучало чесне слово "війна".

"Сказав нашим партнерам, що дуже радий, що саме Велика Британія посіла друге місце та приймає "Євробачення-2023" за нас і для нас", - написав Ткаченко в телеграм-каналі про результати онлайн-зустрічі з партнерами з організації "Євробачення-2023".

Міністр наголосив, що програма конкурсу 2023 року має бути справді потужною і такою, що репрезентуватиме культуру та дух України.

"Окремо наголосив, що для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна". Так само це має бути важливим для всього світу. Який має розуміти, чому ми не можемо здійснювати своє законне право на проведення "Євробачення -2023" в Україні - через брутальну агресію Росії", - заявив Ткаченко.

Як повідомлялося, гурт Tvorchi з піснею Heart Of Steel переміг у національному відборі. Він представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2023".

Через війну, що триває, після низки обговорень було вирішено, що "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії (Ліверпуль) від імені України. Гасло конкурсу 2023 року - "Об'єднані музикою", а на логотипі зображено серця в національних кольорах України та Великої Британії, які "б'ються в унісон".

Україна голосуватиме у другому півфіналі "Євробачення-2023", який відбудеться 11 травня, а гурт Tvorchi виступатиме під номером 19 у фіналі конкурсу в Ліверпулі.

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Теги: #євробачення #ткаченко

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