Окупанти домоглися лише невеликого прогресу в Авдіївці ціною великих втрат - британська розвідка

Російські окупанти останніми днями приділяють пріоритетну увагу операції з оточення міста Авдіївка Донецької області, проте домоглися лише незначного прогресу ціною великих втрат у бронетехніці, повідомляють у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в понеділок.

"10-й танковий полк Росії, ймовірно, втратив більшу частину своїх танків під час спроби оточити Авдіївку з півдня... Втрати 10-го танкового полку, ймовірно, здебільшого були спричинені тактично небездоганними лобовими атаками, схожими на ті, що були в інших нещодавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, у районі міста Вугледар", - ідеться в повідомленні.

За даними розвідки, полк входить до складу 3-го армійського корпусу - першого великого нового формування, створеного Росією для підтримки вторгнення в Україну від серпня 2022 року, який "особливо потерпає від проблем із недисциплінованістю та низьким моральним духом". "Незважаючи на ймовірний період навчання в Білорусі, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність", - наголошується в повідомленні.