Головне завдання Сил оборони в Бахмуті - виснажити переважаючі сили противника - Сирський

Головним завданням Сил оборони в Бахмуті є виснаження переважаючих сил противника, що дасть змогу створити необхідні умови для звільнення української території, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"На сьогодні наше головне завдання - виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", - заявив Сирський.

За його словами, успішна стратегія завжди полягає в умінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію.

"Знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосувати наші сили", - зазначив командувач.

Сирський наголосив, що Сили оборони утримують "фортецю Бахмут" усупереч різним термінам і прогнозам.