Події

09:20 28.03.2023

Головне завдання Сил оборони в Бахмуті - виснажити переважаючі сили противника - Сирський

1 хв читати
Головне завдання Сил оборони в Бахмуті - виснажити переважаючі сили противника - Сирський

Головним завданням Сил оборони в Бахмуті є виснаження переважаючих сил противника, що дасть змогу створити необхідні умови для звільнення української території, заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"На сьогодні наше головне завдання - виснажити переважаючі сили противника та нанести йому тяжких втрат. Це дасть змогу створити необхідні умови, які сприятимуть звільненню української землі та пришвидшать нашу перемогу", - заявив Сирський.

За його словами, успішна стратегія завжди полягає в умінні обертати собі на користь будь-яку ситуацію.

"Знання ворога й самого себе відкриває шлях до перемоги. Тож ми ретельно вивчаємо його вразливості, щоб якнайефективніше застосувати наші сили", - зазначив командувач.

Сирський наголосив, що Сили оборони утримують "фортецю Бахмут" усупереч різним термінам і прогнозам.

 

Теги: #зсу #бахмут #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 27.03.2023
Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні

Бахмут залишається головним напрямком удару окупантів у Східній операційній зоні

16:10 27.03.2023
Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій у Запорізькій області

Зеленський зустрівся з військовослужбовцями на передовій у Запорізькій області

11:49 27.03.2023
Уперше бойових медиків ЗСУ за стандартом армії США сертифікував український недержавний центр підготовки з тактичної медицини

Уперше бойових медиків ЗСУ за стандартом армії США сертифікував український недержавний центр підготовки з тактичної медицини

10:44 27.03.2023
Сирський про Бахмут: Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій і діятимемо адекватно до ситуації

Сирський про Бахмут: Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій і діятимемо адекватно до ситуації

10:12 27.03.2023
Українські сили оборони мають здійснити не один, а серію успішних контрнаступів - ISW

Українські сили оборони мають здійснити не один, а серію успішних контрнаступів - ISW

15:31 26.03.2023
ЗСУ стабілізували ситуацію на Бахмутському напрямку, але бої там тривають

ЗСУ стабілізували ситуацію на Бахмутському напрямку, але бої там тривають

14:43 26.03.2023
Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії - Міноборони України

Друга група українських артилеристів завершує навчання на 155-мм САУ AS90 у Великій Британії - Міноборони України

11:15 26.03.2023
В Україні відзначають День Національної гвардії

В Україні відзначають День Національної гвардії

11:06 25.03.2023
Окупанти змістили оперативний фокус із Бахмута на Авдіївку та Кремінну-Сватове, повертаються до оборони - британська розвідка

Окупанти змістили оперативний фокус із Бахмута на Авдіївку та Кремінну-Сватове, повертаються до оборони - британська розвідка

22:28 24.03.2023
Віталій Кличко відвідав передові позиції у Бахмуті та Вугледарі та привіз захисникам дрони та ліки

Віталій Кличко відвідав передові позиції у Бахмуті та Вугледарі та привіз захисникам дрони та ліки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

Британські танки "Челленджер" уже прибули в Україну - Резніков

За добу ЗС України знищили близько 570 окупантів, 7 танків, 13 бойових броньованих машин

ППО знищила близько десяти БПЛА "Shahed" під час нічної атаки Києва, а пожежу у Святошинському районі в результаті падіння уламків ліквідували

Противник за добу завдав 24 авіаудари, 12 ракетних ударів, а також використав 15 ударних БПЛА "Шахед-136", 14 із яких знищила ППО

ОСТАННЄ

Третя за місяць петиція із закликом переглянути заборону руху громадського транспорту під час повітряної тривоги в Києві набрала потрібну кількість голосів

Президент "Мотор Січ" блокував постачання бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року - СБУ

Ткаченко: Для нас важливо, щоб під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі звучало чесне слово "війна"

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з хімії

Російські окупанти минулої доби обстріляли дев'ять областей України, вісім мирних людей загинули, ще 66 дістали поранення - Military Media Center

Британські танки "Челленджер" уже прибули в Україну - Резніков

Окупанти 60 разів обстріляли Херсонщину за добу, поранено 5 мирних жителів

Окупанти домоглися лише невеликого прогресу в Авдіївці ціною великих втрат - британська розвідка

Окупанти домоглися незначних успіхів у районі Сватового та Бахмута і продовжують формувати нові добробати - ISW

Окупанти завдали авіаудару по Білопіллю на Сумщині, є постраждалий - Єрмак

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА