Україна має намір створити держструктуру для координації розмінування

Україна планує створити державну структуру для координації гуманітарного розмінування територій і передати контроль над нею наглядовій раді, до якої запросять представників країн-партнерів, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі з послами G7 у понеділок.

"Уже підраховано, скільки необхідно ресурсів, щоб прискорити пріоритетне гуманітарне розмінування земель сільгосппризначення. Ми також бачимо шляхи, як прискорити очищення території від вибухонебезпечних предметів. Але без допомоги партнерів нам не впоратися. Тому ми звертаємося до країн G7, щоб вони надали нам фінансову підтримку і допомогли зі спеціальною технікою та навчанням людей", - сказала Свириденко.

За її словами, новий орган буде ефективно реалізовувати всі супутні організаційні завдання і представляти єдине, чітко сформульоване бачення роботи галузі.

Крім того, на зустрічі через послів країнам G7 запропонували взяти шефство над розмінуванням окремих областей України.

Згідно з опублікованими Мінекономіки даними, третина України станом на березень 2023 року потенційно забруднена вибухонебезпечними предметами.

У відомстві уточнили, що найскладніша ситуація в регіонах, де велися або тривають активні бойові дії, і в регіонах, звільнених від російської окупації. До плану першочергового розмінування сільгоспземель увійшли також території регіонів, які забруднені через ракетні удари.

Як повідомлялося, на засіданні Нацоргану з питань протимінної діяльності 21 березня було схвалено План заходів із розмінування земель сільськогосподарського призначення. Згідно з ним планується обстежити і розмінувати 470,85 тис. га земель сільськогосподарського призначення на території Дніпропетровської, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Запорізької, Херсонської, Чернігівської, Черкаської областей.

В опублікованій минулого тижня Світовим банком Другій швидкій оцінці завданих збитків і потреб відновлення (RDNA2) гуманітарне розмінування внесено до числа п'яти пріоритетів швидкого відновлення у 2023 році з потребами у фінансуванні $0,4 млрд.